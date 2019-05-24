FETÖ'nün 'Samsun bölge arama tarama mesulü'ne tutuklama
FETÖ'nün " Samsun bölge arama tarama mesulü"ne tutuklama
: - Samsun Adalet Sarayı dış genel planı - Zanlının adliyeden çıkarılmasıSAMSUN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İstanbul'da yakalanan, örgütün " Samsun bölge arama tarama mesulü" olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul'dan getirilen ve örgütün " Samsun bölge arama tarama mesulü" olduğu iddia edilen Yunus K'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Zanlı, İstanbul'da 2 önce yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasında gözaltına alınmıştı.Kapatılan Canik Başarı Üniversitesinde matematik dersi verdiği öğrenilen Yunus K'nin, 5 ByLock kaydı tespit edilmişti.
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