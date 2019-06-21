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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik operasyon - AMASYA

FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik operasyon - AMASYA

FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon - AMASYA - Şüphelilerin adliyeye getirilişi FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon - Amasya merkezli 4 ildeki operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesi merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 subay, 3 astsubay ve bir meslekten ihraç edilmiş polis memurunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Örgütün "mahrem askeri yapılanması"nda bulundukları, ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları öne sürülen 2 subay, 3 astsubay ve bir eski polis, 17 Haziran'da Balıkesir, Denizli, Çorum ve Amasya 'nın Merzifon ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Adli Kontrol Mahrem Polis Memuru Akalan Ankesörlü Telefon 

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