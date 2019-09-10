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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
FETÖ'nün Kaynak Holding davasında 9 tahliye

FETÖ'nün Kaynak Holding davasında 9 tahliye

Arşiv Görüntüler

( İSTANBUL )- 63 sanığın yargılandığı dava ertelendi İSTANBUL

Duruşma Salonu Tahliye Talebi Sanık Avukatları Mahkeme Heyeti Terör Örgütü 


- FETÖ'ye kaynak sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik 9'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve ona bağlı şirketlere yönelik davada 9'u tutuklu 63 sanığın yargılanmasına devam edildi. Dava, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında yer alan duruşma salonunda görüldü.
Duruşmaya 9 tutuklu sanık, tutuksuz sanıklardan bazıları ve sanık avukatları katıldı.
Duruşmada sanıklar ve avukatlarının savunmaları alındı. Tutuklu sanıklar suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu. Savunmaların alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 9 tutuklu sanığın tahliyesine karar vererek, Haklarında yurt dışına çıkış yönünde adli kontrol hükmünün uygulanmasına karar verdi. Gelecek celsede tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol şartı uygulanan tutuksuz sanıkların, yasaklarının devamına karar verdi. Duruşma Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmek üzere 5 Aralık'a ertelendi. Iddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların FETÖ'ye maddi kaynak sağladığı iddiasıyla kapatılan Kaynak Holding ve ona bağlı şirketlerde görev yaptıkları ve örgüt talimatı ile Bank Asya'ya yatırdıkları ve örgüt toplantılarına katıldıkları vurgulandı. İddianamede, tüm sanıkların 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıl yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
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