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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
FETÖ'nün hücre evine operasyon - TEKİRDAĞ

FETÖ'nün hücre evine operasyon - TEKİRDAĞ

- Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü - Polis kamerasında kişilere ait sahte kimliklerin bulunması Tekirdağ 'da FETÖ'nün hücre evine operasyon - Operasyonda, aralarında örgütün polis okulları sorumlusu olduğu öne sürülen şüphelinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evine düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası örgütün küçülerek yapılanmasına devam ettiği, haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin de kayıt dışı tutulan hücre evlerinde kaldığını tespit eden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.Örgütün Tekirdağ 'daki hücre evini tespit eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, evden çıkan Mustafa Halit Ş. ile İlhan K'yi yakaladı. Evdeki Ayşe Ş. ile İlksen K. de gözaltına alındı.İkamette yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, başka kişilere kayıtlı telefon hatları ve cep telefonları ele geçirildi.Yapılan üst aramasında da Mustafa Halit Ş'nin "Hasan Vatansever", İlhan K'nin "Hatip Kaya" ve Ayşe Ş'nin "Meltem Vatansever" adına düzenlenmiş sahte kimlikler kullandığı belirlendi. Evde ise İlksen K. için "Ayşe Kaya" adına düzenlenmiş sahte kimlik fotokopisi bulundu. - Tüm polis okullarının sorumlusu olduğu iddiasıPolis ekipleri ayrıca Mustafa Halit Ş'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde öğretmenlik yapığı, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Sedat/Ziya kod ismini kullanarak örgütün mahrem emniyet yapılanması içerisinde örgütsel faaliyet sergilediği, örgüt adına sözde Türkiye emniyet yapılanmasından sorumlu Süleyman Sargın'ın sekreterliğini yaptığı, Türkiye'deki tüm polis okullarının sorumlusu olduğu, örgütün Malatya emniyet yapılanmasının "il müdürü" pozisyonunda da bulunduğu, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranması olduğu tespit edildi."FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasının sır kutusu" olduğu düşünülen şüphelinin, hücre evinde ailesiyle yaşadığı ve çevresine kendisini "Hasan" ismiyle özel dersler veren öğretmen olarak tanıttığı belirlendi.Gözaltına alınan Ayşe Ş'nin de Mustafa Halit Ş. ile evli olduğu, daha önce Malatya Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda çalıştığı, hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce arama kaydının bulunduğu öğrenildi.İlhan K'nin ise İlksen K. ile evli olduğu, şüphelinin KHK ile kapatılan bir şirkette çalıştığı, ABD'de yaşayan kayınbiraderi Hakan A'nın üzerine kayıtlı cep telefonu hattı kullandığı, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve hakkında Akçaabat Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranma kaydı olduğu kaydedildi.Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Cep Telefonu Hattı Kayınbirader Yakalama Kararı Kayıt Dışı Darbe Girişimi 

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