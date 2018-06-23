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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında ‘Üniversite mezunları sorumlusu' yakalandı İzle

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında ‘Üniversite mezunları sorumlusu' yakalandı İzle

şüphelinin hastaneye getirilişinden detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Polis Hastane Akalan Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında ‘Üniversite mezunları sorumlusu’ olduğu iddia edilen şüpheli Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 2 ay süren takip sonucu, örgüt üyelerinin ‘Gaybubet evi’ olarak adını verdiği hücre evine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.
Gerçekleşen operasyonda, ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan ve FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanması içinde ‘Üniversite mezunları sorumlusu’ olduğu tespit edilen üst düzey yönetici Furkan Z. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüpheliye ait evde polis ekiplerinin yaptığı aramada, cep telefonu, 16 bin Türk Lirası ile 750 dolar ele geçirildi.
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