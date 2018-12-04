FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon - KAHRAMANMARAŞ
FETÖ'nün "gaybubet" evlerine operasyon - KAHRAMANMARAŞ - FETÖ'nün "gaybubet" evlerine operasyon - Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi Kahramanmaraş 'ta FETÖ'nün "gaybubet" evlerine operasyon - Örgüte yönelik 4 ilde yürütülen soruşturma kapsamında aranan 11 şüpheli, Kahramanmaraş 'ta düzenlenen operasyonda yakalandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gaybubet evlerine yönelik eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 11 zanlı gözaltına alındı.İstanbul, Hatay, Antalya ve İzmir cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüphelinin, Kahramanmaraş 'ta örgütün "'gaybubet" evlerinde saklandıkları belirlendi. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen bir astsubayın da bulunduğu örgütle bağlantılı kurumlarda çalıştıkları belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı.Bu arada, zanlılardan birinin, Kahramanmaraş 'ın Pazarcık ve Göksun ilçelerinin sözde imamı olduğu belirlendi.Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından haklarında soruşturma yürütülen illere gönderilecekleri öğrenildi.