FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheliden 7'si tutuklandı

-Şahısların çıkarılması



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’de, geçtiğimiz günlerde FETÖ’nün esnaf yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Buca ilçesinde, geçtiğimiz cuma günü FETÖ’nün esnaf yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 şahıstan 2’si cumartesi günü adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay geçmişi İzmir'de, 16 Kasım Cuma günü FETÖ'nün esnaf yapılanmasına ağır darbe vuruldu. Buca bölgesinde örgütün faaliyetlerine devam ettirdiği öne sürülen şüpheliler, teknik takibe takıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu şüpheliler hakkında arama ve yakalama kararı verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; il merkezi, Torbalı ve Dikili'de yaptığı operasyonlarda 17 şahsı gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'den arandığı, 'ByLock' kullandıkları ortaya çıkmıştı. Operasyonda bir başka detayda göze çarptı. Polis tarafından yapılan aramalarda örgüt mensuplarının yakalanmaları halinde polise sorgu sırasında vermeleri gereken cevapların yer aldığı dokümanlar da ele geçirilmişti.

