Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheliden 7'si tutuklandı

FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheliden 7'si tutuklandı

ARŞİV-

Polis Adli Kontrol Akalan Yakalama Kararı Irak 

-Şahısların çıkarılması

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de, geçtiğimiz günlerde FETÖ’nün esnaf yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Buca ilçesinde, geçtiğimiz cuma günü FETÖ’nün esnaf yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 şahıstan 2’si cumartesi günü adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay geçmişi İzmir'de, 16 Kasım Cuma günü FETÖ'nün esnaf yapılanmasına ağır darbe vuruldu. Buca bölgesinde örgütün faaliyetlerine devam ettirdiği öne sürülen şüpheliler, teknik takibe takıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu şüpheliler hakkında arama ve yakalama kararı verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; il merkezi, Torbalı ve Dikili'de yaptığı operasyonlarda 17 şahsı gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'den arandığı, 'ByLock' kullandıkları ortaya çıkmıştı. Operasyonda bir başka detayda göze çarptı. Polis tarafından yapılan aramalarda örgüt mensuplarının yakalanmaları halinde polise sorgu sırasında vermeleri gereken cevapların yer aldığı dokümanlar da ele geçirilmişti.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı