FETÖ’nün 'Burdur İl İmamı' tutuklandı

-İl İmamının adliyeden çıkartılarak araca bindirilmesi

-Aracın cezaevine gidişi



( BURDUR ) BURDUR



- Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kütahya'da yakalanan FETÖ'nün "Burdur İl imamı" olduğu iddia edilen Rıdvan Ö., sevk edildiği adli makamlarca terör örgütü yöneticiliğinden tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde, örgütün “Burdur il imamı” olduğu belirtilen Rıdvan Ö.’yü düzenlediği operasyonda yakalamış, evde yapılan aramada örgüte dair materyaller ele geçirmişti. Kütahya’da gözaltına alındıktan sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Rıdvan Ö.’nün Burdur Adliye Sarayı’nda çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü yöneticisi' suçlamasıyla tutuklandı. Mahkemenin ardından Burdur Adliyesi'nde tamamlanan işlemlerin ardından Rıdvan Ö., Burdur Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

