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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon - KONYA

FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon - KONYA

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon - KONYA - Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişiFETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon - Konya merkezli 38 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldıKONYA (AA) - Konya merkezli 38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 70 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamında, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve "mahrem imamları"nın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüpheli 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları ve örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerden 47'sinin subay, 23'ünün astsubay olduğu öğrenildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 38 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Muvazzaf Asker Akalan Yakalama Kararı Sözleşmeli Askeri Personel 

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