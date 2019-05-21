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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
FETÖ firarisi kadın yakalandı - ADANA

FETÖ firarisi kadın yakalandı - ADANA

- Zanlının sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimine getirilmesi - Zanlının polis aracına bindirilmesiFETÖ firarisi kadın yakalandıADANA (AA) - Adana 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan firari kadın salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan M.B'nin, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.Adrese operasyon düzenleyen ekip, şüpheliyi yakaladı.M.B'nin, eşi üzerine kayıtlı cep telefonu hattından örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis Aracı Cep Telefonu Hattı Adli Kontrol Akalan Cep Telefonu 

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