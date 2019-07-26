FETÖ ev sohbetlerini dijital ortama taşıdı

-Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın panelde açılış konuşmasını yapması

-Tokat Valisi Ozan Balcı’nın konuşması

-Panelden detaylar



( TOKAT -ÖZEL)- Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı:- “FETÖ ev sohbetlerini dijital ortama taşıyor şuanda. Büyük trol hesapları var. Merkezini tespit ettik" TOKAT



- Eskişehir Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, dijital dünyada ilk terör örgütünün FETÖ olduğunu belirterek, “FETÖ ev sohbetlerini dijital ortama taşıyor şuanda. Büyük trol hesapları var. Merkezini tespit ettik, kriminal saat belirliyorlar, saat 20.00 ile 23.00 arasında paylaşım yapıyorlar" dedi.

Anadolu Üniversitesi bünyesinde 2019 yılı Mayıs ayında kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından Tokat Valiliği işbirliği ile "Sosyal Medya ve Dijital Oyunlar Paneli" düzenledi.

26 Haziran Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen panele vatandaşlar ilgi gösterdi Panelin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, gerçek dünyada insanların konuştuğu dil ile sanal dünyadaki dil arasında çok büyük farklar olduğuna dikkat çekerek, dijital dünyanın dilini öğrenerek insanlara öğretmeyi gaye olarak edindiklerini söyledi.



Cep telefonlarının çocuklar ve gençler üzerinde etkilerine dikkat çeken Çomaklı, “Çocuklarımızı bekleyen tehlike bu telefon. Belli yaşlardakiler artık alışkanlıklarından vazgeçiremiyorsunuz. Onlar artık sosyal medya bağımlısı oldular. Yaşlılarda oldu, yemek yaparken sosyal medya kullanan anneler çıktı. Babalar kendi hemşehri derneklerinde kim ne söylemiş diye takip eder oldular. Ama asıl tehlike çocuklarımız için geliyor. Çünkü bu cep telefonu hayır demeyen bir makine, şarjı varsa her şeye evet diyor. Korkunç bir ortam. Bunu değerlendirirken avantajları ve dezavantajları ile değerlendirmek gerekiyor” dedi.

Dijital dünyada ilk terör örgütünün FETÖ olduğunu belirten Rektör Çomaklı, “FETÖ ev sohbetlerini dijital ortama taşıyorlar şuanda. Büyük trol hesapları var. Merkezini tespit ettik, kriminal saat belirliyorlar, saat 20.00 ile 23.00 arasında paylaşım yapıyorlar. Mesela yerel seçimlerde sonuçları, etkileyip etkilemediğini bilmiyoruz ama yerel seçimlerde prova yaptılar. Acaba hasımlık, düşmanlık oluşturabilirmiyiz diye. Bizler seçim kültürü olan bir milletiz. Ama bilmiyorum farkındamısınız seçimde büyük bir hasımlık meydana geldi, psikolojik bir hava esti. Seçimi kaybeden de kazanan da tokalaşır bir sonraki seçimlere hazırlanır. Kırgınlıkları unutulur, ama bu örgüte biz dijital dünyada rastladık. Bunun gibi birçok bulgumuz var sadece FETÖ’cuların dijital dünyada yer edinmesi değil. Bu konuda raporlarımızı hazırladık çalışma yapıyoruz” diye konuştu.

FETÖ’cüler fenomenlerin hesaplarına dadandı FETÖ’cülerin fenomenlerin hesaplarına dadanmaya çalıştığını belirten Rektör Çomaklı, “Böyle çevrenizde sosyal medya üzerinden ‘biz ölmedik, buradayız’ şeklinde mesajlar verenler varsa onları gerçek hayatta da öldürürüz, affı yok. O nedenle sizlere etki etmesinler, onların hepsi sabun köpüğü gibi, devlet olarak gayet gücümüz yerinde. Biz onların dijital alandaki pozisyonlarını da gördük bir hiçler. Sizin üzerinizde de çok fazla etki oluşturmalarına izin vermeyin. Hürriyeti tatmış bir milletiz biz. O nedenle devlet herşeye müdahale ediyor. Bizde devletin kurumları ile birlikte bu dijital alanda her türlü etkisinden ve olumlu taraflarını da kullanabilecek güce sahibiz” ifadelerini kullandı. Daha sonra kürsüye gelen Tokat Valisi Ozan Balcı, geleceğimiz olan çocukları bu dış dünyanın saldırılarından korumak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Yapılan konuşmaların ardından düzenlenen panele SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan, SODİGEM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin ve SODİGEM Koordinatörü Öğr. Gör. H. Hande Kaynar katıldı.

Panelde, "Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar", "Tehlikeli Dijital Oyunlar" ve "Dijital Oyunlar, Sosyal Medya ve Çocuk- Ergen Psikolojisi" konuları konuşuldu.

