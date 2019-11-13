FETÖ'den aranan şüpheli teslim oldu - SAMSUN

Görüntü Dökümü: - Samsun Adalet Sarayı dış görüntüsü - Zanlının adliyeye getirilmesi - Samsun Emniyet Müdürlüğü dış görüntüsüFETÖ'den aranan şüpheli teslim olduSAMSUN (AA) - Samsun 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir kişi, teslim oldu. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında firari olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu M.A.A, adliyeye giderek teslim oldu.Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı öne sürülen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.Zanlı, emniyete götürüldü.
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