FETÖ’den adliyeye çıkarılan 4 askerden 1'i tutuklandı



- Kırıkkale’de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik 8 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 muvazzaf askerden 1'i tutuklandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Üsteğmen M.B.Z ve F.A. ile Astsubay M.A. ve H.G. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden H.G., Kırıkkale Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.A, B.M.Z. ve M.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

