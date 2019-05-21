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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
FETÖ'cülere toplantı halinde baskın: 17 gözaltı

FETÖ'cülere toplantı halinde baskın: 17 gözaltı

-ARŞİV-

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Polis Gıda Yardımı Akalan Toplantı Darbe Girişimi 


- Elazığ'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında biri sözde sohbet evi olan bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Sözde sohbet evinde toplantı halinde olanlarla birlikte 2'si sözde üst düzey 17 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri , FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, kentte güncel yapılanmanın deşifre edilmesine yönelik yapılan soruşturmalarda örgüt tarafından haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden işlem yapılan şahıslara para ve gıda yardımı yapıldığı, halen sohbet adı altında toplantılar düzenlendiği, il dışından tutukluları ziyarete gelen tutuklu yakını ailelerin evlerde misafir edilerek örgütten kopmaların engellenmeye çalışıldığı tespit edildi. Bunun üzerine polis kent merkezinde biri sözde sohbet evi olan bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda sözde sohbet adı altında toplantı yapılırken il kadın sorumlusu ile il üst düzey sorumlu şahsın da bulunduğu toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda para, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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