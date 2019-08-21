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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ’cü düğünde yakalandı

FETÖ’cü düğünde yakalandı

-jandarma kamerası-

Jandarma Düğün Töreni Akalan Kamera 

-Yakalanan şüphelinin jandarma ekiplerince adliyeye götürülmesi

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta dayısının oğlunun düğün törenine katılan ve FETÖ’den aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY’dan aranan şüpheli, katıldığı akrabasının düğün töreninde gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Ankara 29 Ağır Ceza Mahkemesi ve Kayseri 2 Sulh Ceza Hakimliği Kararınca, ‘FETÖ-Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan aranan M. I (38), katıldığı dayısının oğlunun düğün töreninde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Düğün salonunda yakalanan M.I, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. (OZR-
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