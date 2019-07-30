Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Fethiye Körfezi'ndeki renk değişimi - MUĞLA

Fethiye Körfezi'ndeki renk değişimi - MUĞLA

- Fethiye Körfezi'nden genel görüntü - renk değişiminden detay görüntü - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün konuşması - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: - "Atık Su Arıtma Tesisi'nin Fethiye Körfezi'ne negatif bir etkisi yok" - "Körfez'deki renk değişiminin tarımsal ilaçlarla ilgili olduğu bilimsel olarak tespit edildi"MUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Atık Su Arıtma Tesisi'nin Fethiye Körfezi'ne negatif bir etkisinin olmadığını belirterek, "Körfez'deki renk değişiminin tarımsal ilaçlarla ilgili olduğu bilimsel olarak tespit edildi." dedi.
Fethiye Körfezi'nde ve Atık Su Arıtma Tesisi'nde inceleme yapan Gürün, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizdeki renk değişiminin arıtma tesisinden kaynaklandığı algısının büyük bir hata olduğunu söyledi.

Arıtma tesisinin yetersiz olmadığını, yine de yeni bir planlamayla kapasitesinde artırım yapılacağını belirten Gürün, "Atık Su Arıtma Tesisi'nin Fethiye Körfezi'ne negatif bir etkisi yok. Körfez'de yaşanan olayla ilgili parametreler farklı." ifadelerini kullandı.Devlet Su İşlerinin, körfeze gelen derelerde ıslah çalışması yaptığını aktaran Gürün, derelere yapılan setlerin yeteri kadar atığı toplayamadığının tespit edildiğini vurguladı.Yeni bir yatırım programı ve 25 milyon liralık ek ödenekle setlerin yükseltilerek kapasitesinin artırılacağını anlatan Gürün, şöyle konuştu:"Yaşadığımız olay ve körfezin daha fazla dolması önlenecek. Derelerden gelen atıkların tamamen kesilmesi gerekiyor. Körfez’deki renk değişiminin tarımsal ilaçlarla ilgili olduğu bilimsel olarak tespit edildi. Tarımsal ilaçlı azot fosfor zengini bir su geliyor. Bununla ilgili de Tarım Bakanlığının ilaçlarla ilgili çok daha disiplinli hareket etmesi gerekiyor. İlaçlarla ilgili sınırlama, standart getirilmesi gerekiyor. Derelere yapılacak olan yeni çökertmenin daha uygun şartlarda olması lazım. Oluşan hadise de bunun da negatif etkisi olduğu bilim adamları tarafında tespit edildi."Fethiye Körfezi'nde suyun renginin sarı ve yeşil tonlarına bürünmesiyle ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri 26 Haziran'da inceleme başlatmış, yapılan incelemede, renk değişiminin, deniz dibindeki alglerden kaynaklandığı açıklanmıştı.

Arıtma Tesisi Körfez Lyon Tarım Bilim Adamları 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Erdoğan Mega Projeleri İncelediErdoğan Mega Projeleri İnceledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı