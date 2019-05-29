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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fethiye'deki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama

Fethiye'deki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama

arşiv görüntüler

( MUĞLA ) - MUĞLA

Adli Kontrol Fuhuş Operasyonu Fuhuş Polis Ekipleri Irak 


- Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polis ekiplerinin yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen suç örgütne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.A, M.E, A.İ,S.K, R.C, E.A, H.A.A, S.P, T.K, E.E, S.A, M.A, M.A, M.K, A.B ve Ş.Ö emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A, M.E, A.İ,S.K, R.C, H.A.A, T.K, E.E, M.A, M.K ve A.B tutuklanarak Eşen T Tipi Ceza Evine gönderilirken, S.A, M.A, Ş.Ö, E.A ise S.P adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yapılan baskınlarda zorla fuhuş yaptırıldıkları belirlenen Özbekistan, Ukrayna, Kırgızistan, Moldova ve Türkmenistan uyruklu 17 kadın kurtarılmıştı. Kadın pazarlayan şüphelilerin müşterilerine “usta gönderdim”, “yeni arabalar geldi”, “kelle başı 300 TL” şeklinde şifreli konuşmalar yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin şifreli konuşmalarında polislere de “amca” ve “osmanlı” şeklinde hitap ettikleri tespit belirlenmişti (MY-MB-Y)
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