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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Fethiye'deki bıçaklı kavga - 2 zanlı tutuklandı - MUĞLA

Fethiye'deki bıçaklı kavga - 2 zanlı tutuklandı - MUĞLA

- Fethiye'deki bıçaklı kavga - Adliyeden görüntü - Zanlıların götürülüşü Muğla 'daki bıçaklı kavga - Gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak’ta bir iş yerinin önünde 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.Kavgayı yatıştırmaya çalıştığı iddia edilen Barış Bektaş, bıçakla yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Bektaş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Bektaş'ın öldürülmesiyle ilgili C.O, S.K, F.E. ve H.Ç, gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ç. ile S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastane Adli Kontrol Bıçaklı Kavga Irak Trol 

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