Fethiye'deki asansör kazasında yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

-Olay yerinden görüntüler



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Fethiye ilçesinde, halatı kopan asansörün 3. kattan zemine düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan iki kişiden biri yaşamını yitirdi. Fethiye’de dün meydana gelen olayda; Babataşı Mahallesi 770 Sokakta bulunan bir apartmandaki asansörün, bağlı olduğu halatın kopması nedeniyle zemine düşmesi sonucu yaralanan 83 yaşındaki Mükerrem Balta’nın tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Aynı asansörde bulunan ve 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Hacer Ersoy’un (39) ise, Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nde tedaviye alındığı, beli ile bacağında kırık olduğu, bebeğinin ve kendisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

