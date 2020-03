Fethiye’de sağlık çalışanlarını darp eden şahsa 3 bin 740 lira ceza

-Sağlık çalışanlarının adliyeden çıkışı

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki ambulans şoförünün vefat eden kişinin yakını tarafından darbedilmesine tepki gösterildi. Seydikemer’de 19 Temmuz 2019’da hayatını kaybeden kişinin cenazesini Fethiye Devlet Hastanesine getiren Hüseyin Dal, hastane önünde vefat eden kişinin yakını tarafından darbedildi. Olay yerinde bulunan diğer ambulans şoförü Reşat Deveci de şiddete maruz kaldı. Fethiye 2. Aslice Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sağlık çalışanlarını darbettiği öne sürülen H.T’ye “Basit yaralama” suçundan 3 bin 740 lira para cezası verildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davanın ardından Fethiye Adliyesi önünde toplanan sağlık çalışanları, ambulans şoförleri Hüseyin Dal ve Reşat Deveci'nin 19 Temmuz 2019'da vefat eden kişinin yakını tarafından darbedilmesini tepki gösterdi. Öz Sağlık- İş Sendikası Muğla İl Başkanı Fatma Kuzucuoğlu, sağlıkçılara, hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan sözlü ve fiziksel şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.



Sağlık hizmeti sunan, şifaya vesile olan sağlık çalışanlarına karşı uygulanan her türlü kötü muamele ve şiddeti kınadıklarını vurgulayan Kuzucuoğlu, "Onlar kendi sorunlarını bir kenara koyarak bir an önce hastaya, yaralıya müdahale etmek için olağanüstü çaba sarf ederken bu muameleyi hak etmiyorlar. İnsanımızın sağlığı için canla, başla ve aşkla görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti, kimden ve nasıl geldiğini ayırt etmeksizin ayıplıyoruz" diye konuştu.

Kuzucuoğlu, sağlık çalışanlarının hizmet aşkına, maruz kaldıkları kötü davranışların zarar veremeyeceğini kaydetti.





