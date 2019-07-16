Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Fethiye'de kayalıklardan düşen kişi helikopter ile kurtarıldı

Fethiye'de kayalıklardan düşen kişi helikopter ile kurtarıldı

- yaralının helikoptere alınşı

İlk Müdahale Kayalı Askeri Helikopter Harekete Geç Helikopter 

-- yaralının hastaneye gelişi
--detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye İlçesinde Likya yolunda yürüyüşte düşerek yaralanan ABD uyruklu kadını, askeri helikopterle kurtarıldı. Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesine tatile gelen ABD'li turist Sunny N Zheng (24) tarihi Likya yolunda yürüyüşe çıktı. Bir süre Likya yolunda yürüyen Zheng bir anda dengesini kaybedip yaklaşık 10 metrelik kayalıklardan düşerek sol ayak bileğini kırdı. Zheng’in durumunu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle olay yerine Ölüdeniz'de konuşlu bulunan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi yönlendirildi. Olay yerine gelen JAK timi yaralının drone ile yerini tespit etti. Daha sonra harekete geçen JAK timi yaklaşık 45 dakikada yaralı Zhang’e ulaştı. Sol ayak bileğinin kırık olduğu Zheng’e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yaralı taşınamadı. Bunun üzerine Aydın Jandarma Filo Komutanlığı’nda havalanan askeri bir helikopter yardımıyla yaklaşık 5 saat sonra kurtarılan Zheng, Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Şoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp EdildiŞoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp Edildi
Lüks Araçla Birlikte 60 Bin Lira Da Kül OlduLüks Araçla Birlikte 60 Bin Lira Da Kül Oldu
Kataloglu Fuhuş Çetesi Operasyonuna 9 TutuklamaKataloglu Fuhuş Çetesi Operasyonuna 9 Tutuklama
Freni Patlayan İETT Otobüsü Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 3 YaralıFreni Patlayan İETT Otobüsü Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Şehir Magandaları Yol Kesip, Hamile Kadının Bulunduğu Araca Böyle SaldırdıŞehir Magandaları Yol Kesip, Hamile Kadının Bulunduğu Araca Böyle Saldırdı
O İlçede Alarm! 17 Kişi Hastaneye KaldırıldıO İlçede Alarm! 17 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı