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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fethiye'de iki köpeğin zehirlenerek öldürülmesi protesto edildi

Fethiye'de iki köpeğin zehirlenerek öldürülmesi protesto edildi

köpeklerin öldüğü yerde toplanan vatandaşlar

Sokak Köpeği Tahammül Protesto Hayvan Severler Suç Duyurusu 

-grubun ellerinde pankartlar
-detaylar
-köpeklerin öldüğü alana atılan karanfiller

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki köpeğin zehirlenerek katledilmesi hayvan severler tarafından protesto edildi. Foça Mahallesinde açık alanda zehirlenmiş olarak bulunan iki köpek hayvan severleri üzdü. Sosyal medyada örgütlenen aralarında yerleşik yabancılarında bulunduğu grup Barış Manço bulvarında toplandı. Eyleme bazı vatandaşlar köpekleriyle katıldı.
Hayvan severler ellerinde “Sevmiyor olman öldürmeni gerektirmez”, “Katilimi bulun”, “Hayvanlara eziyete hayır”, “Doğanın dengesi hayvanlarla korunur” yazılı pankart açan grup, köpeklerin öldüğü yere karanfil bıraktı. Grup adına açıklama yapan Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) Başkanı Gökçen Gökmen Bayram bölgede yıllardır yaşana iki sokak köpeğinin kimliği belirsiz kişiler tarafından katledildiğini söyledi.

Öldürülen köpeklerin mahalle sakini gibi olduklarını ve bölgedeki esnaf tarafından bakıldıklarını hayvanların kimseye zararı zararı olmadığını anlatan Bayram; "Köpekleri anmak ve yaşanan olayı protesto etmek amacıyla toplandık. Olayla ilgili Fethiye Belediyesi de savcılığa suç duyurusunda bulundu. İnsanlar, hayvanlar ve bitkilerin bir arada yaşamak zorunda olduğunu. Hayvana tahammülü olmayanın insana da tahammülü olmayacağını, bu insanlar tehlikeli. Fethiye gibi bir yerde bu gibi insanların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Köpekler eylem yapılan bölgede yaşadığı için protesto gösterini de onların yaşadığı yerde yaptık. Bu bölgede yaşayan başka hayvanlar da var. Bu gibi olayların önüne geçilmesini istiyoruz” dedi.
Eylemin ardından grup sesi şekilde dağıldı.
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