Fethiye'de, İdlip şehitlerin için yürüyüş ve konvoy düzenlendi

--İstiklal Marşı ve saygı duruşundan görüntü

--Yürüyüşten görüntüler

--Konvoydan görüntüler



( MUĞLA ) MUĞLA



- Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için Muğla’nın Fethiye İlçesinde yürüyüş ve konvoy gerçekleştirildi.

İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit düşen Mehmetçik için sosyal medyada örgütlenerek Salı Pazarı Meydanı’nda ellerinde Türk Bayrakları ile bir araya gelen yaklaşık 200 kişilik grup, İstiklal Marşı okuyup saygı duruşunda bulundu. İdlip şehitleri için Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçen grup, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez.’, ‘Bayrağa uzanan eller kırılsın.’ sloganları atarak Suriye rejimine tepki gösterdi. Beşkaza Meydanı’nda düzenlenen saygı duruşunun ardından otomobillerine binen vatandaşlar şehir turu attı. Otomobilleri Türk bayraklarıyla süsleyen gruba, vatandaşlarda alkışlarla destek verdi.



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