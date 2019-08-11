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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Fethiye'de deniz dibinde tebessüm ettiren bayramlaşma

Fethiye'de deniz dibinde tebessüm ettiren bayramlaşma

- dalgıçların deniz dibinde bayramlaşması

Dalış Turizmi Bayram Harçlığı Farkındalık İlginç Görüntü Bayram Hediyesi 

-- bayram hediyesi ve harçlık alan çocuk
-- detaylar
-- Dalış merkezi eğitmeni Can Aksakal röportaj

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, bayram geleneğini yaşatmak için deniz dibinde elini öpen çocuğa para ve hediye vererek bayramlaştı. İlçedeki faaliyette gösteren Doğadayız dalış merkezi okulunda çalışan 7 dalgıçlar Dalyan Koyu'nda gittiler. Dalgıçlar dalyan Koyu açıklarında 5 metreye dalış yaptı. Deniz dibinde sıraya geçen dalgıçların elini öpen çocuğa, bir kadın bayram hediyesi olarak gözlük, diğer kişi ise bayram harçlığı bir miktar para verdi. Çocuğun parayı veren kişiye sarılması ilginç görüntüler oluşturdu. Dalgıç da birinin elinde "Mutlu Bayramlar" yazılı döviz açtı. Dalış merkezi eğitmeni Can Aksakal, yaptığı açıklamada, ilçede çok güzel dalış noktalarının bulunduğunu söyledi.

Resmi ve dini bayramlarda hem dalış turizmine katkı sağlamak hem de bayramları kutlamak için farklı etkinlikler yaptıklarını belirten Aksakal, “Eskiden çocuklar bayramlarda büyüklerin elini öperdi. Şimdi bilincin azaldığını gördük. Biz de farkındalık oluşturmak istedik. Yaşı küçük arkadaşımız suyun altında anne ve babasının elini öptü. Çocuğa da maske ve para verildi” diye konuştu.

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