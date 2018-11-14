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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fethiye’de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye’de 42 düzensiz göçmen yakalandı

-Sahil Güvenlik kamerasından operasyon anı

( MUĞLA )- Muğla’nın Fethiye ilçesinde güvenlik güçlerinin düzensiz göçmen kaçakçılığı yapılacağı duyumunun ardından bir aylık takip sonrası Fethiye körfezinde 42 düzensiz göçmen ve iki organizatör yakalandı. MUĞLA

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- Muğla’nın Fethiye ilçesinde Kızılada açıklarında bir tekneye yapılan operasyonda 42 düzensiz göçmen ve iki organizatör yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bir aylık tabi ive inceleme sonrası gece saatlerinde Fethiye Körfezi Kızılada güneyinde ‘Eliza-35’ isimli teknede arama yapıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı aramada tekne içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda Fethiye KOM ekipleri tarafından da karada ikinci organizatör yakalandı. Tekne 24 erkek, 7 kadın, 5 kız ve 6 erkek çocuk bulunurken, 31 Filistin ve 11 Suriye uyruklu düzensiz göçmen Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Düzensiz göçmenleri taşıyan Eliza-35 isimli tekne ise yasal işlemlerin yapılması için Fethiye Sahil Güvenlik iskelesine bağlandı. Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespitinin ardından Muğla İl Göç İdaresine, organizatörler ise emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecekler. (MY)
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