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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Fethiye'de 2 bin 400 litre sahte şarap ele geçirildi

Fethiye'de 2 bin 400 litre sahte şarap ele geçirildi

şarapların indirilmesi

Polis Kaçak Bild Bandrol Alkol Satışı 

-şarapların emniyet önünde sergilenmesi
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda 2 bin 400 litre sahte şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği (KOM) ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda Üzümlü Mahallesi'nde iki eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler tarafından yapılan aramada iki bin 400 litre şarap, şarapları doldurdukları çok sayıda bandrollü boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan M.O, S.I ve T.I. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı. İlçe genelinde kaçak ve sahte alkol satışı yapan şahıslara yönelik operasyonların devam edeceği bildirildi.

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