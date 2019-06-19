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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fethiye'de 114 kaçak göçmen yakalandı

Fethiye'de 114 kaçak göçmen yakalandı

kaçakların sahil güvenlik botuna alınışı

Kaçak Göçmen Jandarma Küçük Çocuk Ormanlı Sahil Güvenlik 

-bottan inişleri

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışan 114 kaçak göçmen, Jandarma tarafından yakalandı. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon yaptı. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri, Dalyan Koyu mevkisindeki ormanlık alanda bir grup insan olduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Ekiplerin ormanlık alanda yaptıkları aramada Yapılan aramada 1 Suriye, 15 Sri Lanka, 22 Pakistan ve 76 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Bölgeye kara yoluyla ulaşım olmaması nedeniyle Fethiye Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığı botuna alınan göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi.
Fethiye İlçe jandarma Komutanlığı’na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan kaçak göçmenlerin içerisinde bulunan küçük çocukların olduğu gözlendi. Ekipler tarafından organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (MY-MB-
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