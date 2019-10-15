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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Feribottan atladı, dalgıç polisler aramaya başladı

Feribottan atladı, dalgıç polisler aramaya başladı

Su altı polislerinin olay yerine gitmesi

Dalgıç Polis Polis Jandarma Bild Baraj Gölü 

-barajdan detay
-polislerin suya dalması
-kayıp şahsın aranması

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Elazığ-Pertek arasında Keban Baraj Gölünde sefer halinde olan feribottan atlayan 55 yaşındaki şahsı dalgıç polisler aramaya başladı.
Olay, Keban Baraj Gölü Havzası üzerinde Elazığ- Tunceli Pertek arası sefer yapan feribotta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pertek’e bağlı Çukurca köyü muhtarı D.E. (55), ilçeye dönmek için feribota bindi. Feribot baraj gölünün ortasına geldiği sırada E, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı suya atladı. Şahıs kısa süre içerisinde gözden kaybolurken, feribottaki diğer vatandaşlar durumu jandarma ve kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıçlar polisler önce derinlik ardından da, suda arama çalışması başlattı. Şahsın bulunması için ekiplerin çalışmasını sürdüğü bildirildi.

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