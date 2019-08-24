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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı

Feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı

- Feribotun limandaki hali,

Uzunlu İlk Müdahale Tahkikat 

-- Kaza sonrası iskeledeki vatandaşlar, yolcular
-- Kazada kapağın çarptığı duvar, yıkılmış halde, yerde tuğlalar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Mahallesi'nde Erdek-Avşa seferini yapan feribot karaya çarptı. Kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Erdek ile Avşa arasında sefer yapan feribot Avşa Limanı'na yanaştığı esnada limandaki beton bölüme çarptı. Rafet Pala idaresindeki Adalar 1 isimli feribot Erdek - Avşa seferini yaptığı esnada Avşa iskelesine yanaşırken motor bölümünde oluşan bir arıza sebebiyle feribot kapağı durdurulamadı. İskele yanında bulunan 10 metre uzunluğundaki duvara vurarak kapak beton duvarı yıktı. Kazada Murat Küçük (36), Sezen Çevik Küçük (28), N.K. (4), N.K. (6), Ferda Sezgenç (37), B.O. (11), N.O. (6) isimli şahıslar yaralandı. Yaralanan şahıslar Avşa Sağlık Ocağı'nda yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Savcılığınca tahkikat başlatıldı. (İA-SO-Y)
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