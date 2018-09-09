Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Ferhat Göçer, Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali'nde konser verdi - TEKİRDAĞ

Ferhat Göçer, Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali'nde konser verdi - TEKİRDAĞ

- Şarkıcı Ferhat Göçer'in konserinden görüntülerFerhat Göçer Tekirdağ 'da konser verdiTEKİRDAĞ (AA) - Şarkıcı Ferhat Göçer, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali'nde konser verdi.Festivalin son gününde sahil dolgu alanda şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı.Göçer, sevilen şarkılarını seslendirdi.Sanatçıyı izlemeye gelen hayranları zaman zaman şarkılara eşlik etti.Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı, Tekirdağ lılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Şarkıcı 

İlgili Foto Galeriler
Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son haliŞarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son hali
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
İşte Sibel Can'ın yeni eviİşte Sibel Can'ın yeni evi
Şarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu AnlattıŞarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu Anlattı
Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!
30 Kilo Veren Şarkıcının Müthiş Değişimi!30 Kilo Veren Şarkıcının Müthiş Değişimi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı