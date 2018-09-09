Ferhat Göçer, Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali'nde konser verdi - TEKİRDAĞ
- Şarkıcı Ferhat Göçer'in konserinden görüntülerFerhat Göçer Tekirdağ 'da konser verdiTEKİRDAĞ (AA) - Şarkıcı Ferhat Göçer, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali'nde konser verdi.Festivalin son gününde sahil dolgu alanda şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı.Göçer, sevilen şarkılarını seslendirdi.Sanatçıyı izlemeye gelen hayranları zaman zaman şarkılara eşlik etti.Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı, Tekirdağ lılara unutulmaz bir gece yaşattı.