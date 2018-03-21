Fenerbahçeli eski futbolcuya hapis cezası



- Kadıköy’de tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Fenerbahçeli eski futbolcu Erdi Demir, 3 yıl 1,5 ay hapse çarptırıldı. Kadıköy’de tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle Fenerbahçeli eski futbolcu Erdi Demir’in, “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından 9 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz müşteki sanık Erdi Demir katılmazken, Demir’in avukatı ile müşteki sanıklar Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu salonda hazır bulundu. “Karşı taraf ile uzlaştık” Duruşmada söz alan müşteki sanık Sercan Osmanoğlu, “Biz karşı taraf ile uzlaştık ve barıştık. Karşılıklı olarak şikayetlerimizden vazgeçtik. Sanık Erdi gelerek bizden özür diledi. Hastane kağıtlarını gösterdi. Alkolün etkisi ile böyle bir eylemde bulunduğunu düşünüyorum. Kendisi iyi bir insandır. Suçsuzum, beraatimi talep ederim” dedi.

Avukatı beraatini istedi Sanık Erdi Demir’in avukatı Ali Mahir Başarır, karşılıklı olarak uzlaştıklarını belirterek, “Sanık yıllarca Fenerbahçe Spor Kulübü’nde futbol oynamış bir futbolcudur. Olay günü müvekkilimde ciddi bir saldırıya uğramıştır. Bu dosyadaki adli rapor içeriği ile sabittir. Kendisi şu anda hayati tehlikesi olan bir sağlık sorunuyla uğraşmaktadır. Sanığın üzerine atılı suçu işlediğini gösterir somut deliller bulunmadığından beraatine karar verilsin” ifadelerini kullandı. Milli futbolcu Erdi Demir’e hapis ve para cezası Davayı karara bağlayan mahkeme, müşteki sanık Erdi Demir’i müşteki sanık Sercan Osmanoğlu’na yönelik “haksız tahrik altında bıçakla kasten yaralama” suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıl 1,5 ay hapis cezasına çarptırdı. Müşteki sanık Erdoğan Altunbaş’ı “kasten yaralama” suçundan ise günlüğü 20 TL’den olmak üzere 112 gün toplamda 2 bin 240 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu’nun Erdi Demir’e karşı işlemiş olduğu “kasten yaralama” suçu bakımından da şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle davanın düşürülmesine hükmetti. Öte yandan mahkeme, Erdi Demir’in müşteki sanıklar Erdoğan Altınbaş ve Sercan Osmanoğlu’na karşı işlediği “hakaret” suçu bakımından da davayı düşürdü. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Erdi Demir, Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu müşteki şüpheli sıfatıyla yer alırken, müşteki şüpheli Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu’nun parkta oturdukları sırada, müşteki şüpheli Erdi Demir’in alkollü bir şekilde yanlarına geldiği ve aralarında tartışma çıktığı anlatılmıştı. Müşteki şüpheli Erdi Demir’in elindeki bıçakla diğer müşteki şüpheliler Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu’na saldırdığının belirtildiği iddianamede, Altunbaş ve Osmanoğlu’nun da Erdi Demir’i darp ederek yaraladıkları kaydedilmişti. İddianamede, şüpheli Erdi Demir hakkında “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından 1 yıl 9 aydan 9 yıl 2 aya kadar hapis cezası istenirken, müşteki şüpheli Erdoğan Altunbaş ve ve Sercan Osmanoğlu’nun da “kasten yaralama” suçundan 4’er aydan 1’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

