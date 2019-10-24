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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Felsefe okudu, tarım işçisi oldu

Felsefe okudu, tarım işçisi oldu

Adana ' da felsefe öğretmenliği bölümünü bitiren 26 yaşındaki Ramazan Tırmık, atanamayınca tarlalarda çalışmaya başladı.

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Türkiye ' nin narenciye üretiminin 3 ' te 1 ' ini karşılayan Adana ' da portakal, limon ve mandalina hasadı devam ediyor. Günlük 79 lira yevmiye ile çalışan tarım işçileri de yağmur yağmadığı sürece bahçelerde çalışarak ailelerini geçindirmeye çalışıyor. 2017 yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun olan Ramazan Tırmık da KPSS ' den 80 puan almasına rağmen atanamayınca tarlalarda çalışmaya başladı.
Özel okullarda da iş bulamadığını belirten Ramazan Tırmık, mecburen çalıştığını söyledi.

Tırmık, “ 79 lira yevmiye alıyoruz. Yağmur olan günler evde oturuyoruz. 4 yıl üniversite okudum. Zorlanarak, içlenerek yapıyorum. Üniversiteden mezun arkadaşlarım da aynı böyle. Çok nadir iş bulan var. Bazıları polis oluyor. KPSS ' den 80 puan aldım atanamadım” diye konuştu.

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