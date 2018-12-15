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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Feci kazadan saniyelerle kurtuluş kamerada Haberi

Feci kazadan saniyelerle kurtuluş kamerada Haberi

-güvenlik kamerası-

Çarpma Anı Asad Salar Kamera Güvenlik Kamerası 

-kasada çalışanlar
-Kamyonetin gelip araca ve kasalara çarpması

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da bir kamyonetin geri geri gelip, başka bir araca çarpma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Kazada pikap kasasından saniyeler önce inen 2 kişi ucuz kurtuldu. Kaza, 3 gün önce merkez Karşıyaka Mahallesinde bulunan Sebze Halinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kamyonet geri geri giderken sürücüsünün fren yerine gaza yüklenmesi sonucu, pikaba çarptı. Kazadan ise pikaptan kasa indiren 2 kişi saniyelerle kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yaşandı.
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