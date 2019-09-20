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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Fazla yolcu taşıyan 2 ticari taksiye ceza kesildi

Fazla yolcu taşıyan 2 ticari taksiye ceza kesildi

Olay yerinden görüntü

Ticari Taksi Polis Kaçak Harekete Geç Şili 

-Polislerin taksileri incelemesi
-Polislerin ceza yazması
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da 2 ticari taksi ile yabancı uyruklu şahısların taşındığı ihbarını alan polis, durdurduğu ticari taksilerde yabancı uyruklu şahısların kaçak olmadığını tespit ederken, 7 kişilik taksiye 8’er kişi bindirildiği için cezai işlem uyguladı.Olay, Aksaray-Ankara karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 ayrı ticari taksi ile yabancı uyruklu şahısların taşındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Şubesi ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Nevşehir karayolu kavşağında 2 ticari taksiyi durdurdu. Ticari taksi sürücüleri ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken, takside yolcu olarak bulunan 7’şerden 14 ayrı yabancı uyruklu şahıs kontrolden geçirildi. Yabancı uyruklu şahısların izinli oldukları tespit edilirken, ticari taksi sürücülerine fazla yolcu almaktan 85’er lira cezai işlem uygulandı. Yabancı uyruklu şahısların Kilis’ten ticari taksiye bindikleri ve İstanbul’a gittikleri öğrenildi.
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