Fatsa'daki kuyumcu soygununa 38’er yıl, 9’ar ay hapis kararı



- Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2015 yılında meydana gelen kuyumcu soygunu girişimi ve rehin alma olayı ile ilgili karar kesinleşti. Olayın sanıkları Gökhan (30) ve kardeşi Ömer Sarıkeklik(24) 38’er yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayın gerçekleştiği Gül Kuyumcu’nun avukatı Muammer Serin, 05 Aralık 2015 tarihinde meydana gelen olay hakkında bilgi vererek, “Yargılamada sanıklar ‘ekonomik sıkıntı çektikleri için kuyumcu soymaya karar verdiklerini, kaçış istikameti en uygun olan yerin de Gül Kuyumcu olduğu sebebiyle burayı soymayı karar verdiklerini, soygun sırasında olay yerinde bulunan müştekilerden hiç birini tanımadıklarını ve aralarında husumet olmadığını, geldikleri araca cam filmi çekip plakalarını söktüklerini, temin ettikleri silahların çalışıp çalışmadığını eylem öncesinde kontrol ettiklerini, yanlarına maske ve 12 adet plastik kelepçe aldıklarını ve kuyumcudan içeri girdiklerinde 6 kişinin iş yeri içerisinde olduğunu, Murat Gül’ün kaçmaya yeltenmesi ile ateş edip yaraladıklarını, daha sonra emniyet görevlilerine teslim olduklarını’ beyan etmişlerdir. Olay sonrası Ünye Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda sanık iki kardeş yağmaya teşebbüs suçundan 8’er yıl 9’ar ay, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 10’ar yıl olmak üzere toplamda 18’er yıl 9’ar ay ceza almışlardır. Ünye Ağır Ceza Mahkemesince verilen karara karşı tarafımızdan istinaf yoluna gidilmiş ve itirazımız kabul edilerek Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince yağmaya teşebbüsten 8’er yıl 9 ay ve kişiyi hürriyetinden yoksul kılma suçundan 30’ar yıl (her bir müşteki için 5 yıl) olmak üzere toplamda her bir sanık için 38’er yıl 9’ar ay hapis cezasına hükmedilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesince verilen ceza; Yargıtay 6. Ceza Dairesince onanmış ve sanıklar hakkında verilen hükümler kesinleşmiştir” dedi.



