Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Fatsa'daki kuyumcu soygununa 38’er yıl, 9’ar ay hapis kararı

Fatsa'daki kuyumcu soygununa 38’er yıl, 9’ar ay hapis kararı

Arşiv görüntüler

( ORDU ) ORDU

Soygun Kuyumcu Soygunu Hapis Cezası Kaçış Yelten 


- Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2015 yılında meydana gelen kuyumcu soygunu girişimi ve rehin alma olayı ile ilgili karar kesinleşti. Olayın sanıkları Gökhan (30) ve kardeşi Ömer Sarıkeklik(24) 38’er yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayın gerçekleştiği Gül Kuyumcu’nun avukatı Muammer Serin, 05 Aralık 2015 tarihinde meydana gelen olay hakkında bilgi vererek, “Yargılamada sanıklar ‘ekonomik sıkıntı çektikleri için kuyumcu soymaya karar verdiklerini, kaçış istikameti en uygun olan yerin de Gül Kuyumcu olduğu sebebiyle burayı soymayı karar verdiklerini, soygun sırasında olay yerinde bulunan müştekilerden hiç birini tanımadıklarını ve aralarında husumet olmadığını, geldikleri araca cam filmi çekip plakalarını söktüklerini, temin ettikleri silahların çalışıp çalışmadığını eylem öncesinde kontrol ettiklerini, yanlarına maske ve 12 adet plastik kelepçe aldıklarını ve kuyumcudan içeri girdiklerinde 6 kişinin iş yeri içerisinde olduğunu, Murat Gül’ün kaçmaya yeltenmesi ile ateş edip yaraladıklarını, daha sonra emniyet görevlilerine teslim olduklarını’ beyan etmişlerdir. Olay sonrası Ünye Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda sanık iki kardeş yağmaya teşebbüs suçundan 8’er yıl 9’ar ay, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 10’ar yıl olmak üzere toplamda 18’er yıl 9’ar ay ceza almışlardır. Ünye Ağır Ceza Mahkemesince verilen karara karşı tarafımızdan istinaf yoluna gidilmiş ve itirazımız kabul edilerek Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince yağmaya teşebbüsten 8’er yıl 9 ay ve kişiyi hürriyetinden yoksul kılma suçundan 30’ar yıl (her bir müşteki için 5 yıl) olmak üzere toplamda her bir sanık için 38’er yıl 9’ar ay hapis cezasına hükmedilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesince verilen ceza; Yargıtay 6. Ceza Dairesince onanmış ve sanıklar hakkında verilen hükümler kesinleşmiştir” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı