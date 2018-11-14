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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih Unkapanı Köprüsü'nde erkek cesedi bulundu

Fatih Unkapanı Köprüsü'nde erkek cesedi bulundu

olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Sağlık Ekibi Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinden görüntü
-ambulanstan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Unkapanı Köprüsü'nün altında, 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirsiz şahsın cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay, 21.00 sularında Fatih ilçesi Unkapanı Köprüsü'nün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü altında oturan bir vatandaş erkek cesedini görünce durumu 112 ve polise bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede 60 yaşlarında olan erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından kimliği belirsiz şahsın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeni araştırılıyor. İncelemenin ardından kimliği belirsiz şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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