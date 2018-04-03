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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Fatih'teki gasp cinayetinin zanlıları tutuklandı - İSTANBUL

Fatih'teki gasp cinayetinin zanlıları tutuklandı - İSTANBUL

- Zanlıların kaçışlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların adliyeye sevk edilmesiFatih'teki gasp cinayetinin zanlıları tutuklandı - Kağıt toplayıcılığı yapan Afganistan uyruklu kardeşlerden birini öldürüp diğerini yaralayarak, paralarını gasp ettikleri iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandıİSTANBUL (AA) - Fatih'te, Afganistan uyruklu kardeşlerden birini öldürüp diğerini yaralayarak, paralarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te 26 Mart günü Afganistan uyruklu Nurzaman Talaş'ın (30) bıçaklanarak öldürülmesi, kardeşi Ferit Talaş'ın (16) yaralanması olayına yönelik çalışma başlattı.Polis, bıçakla yaralanan Ferit Talaş'ın ifadesi ve delillerin incelenmesi sonucunda, olaya karıştıkları öne sürülen Afganistan uyruklu 4 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.Ekiplerin operasyonunda, Afganistan uyruklu 4 şüpheli gözaltına alınırken, olayda kullanılan bıçaklar da ele geçirildi.Zanlıların emniyette verdikleri ifadelerinde, kağıt toplayıcılığı yapan ve haftalık 20 dolar maaş alan Nurzaman Talaş ile kardeşi Ferit Talaş'ın paralarını almak için bıçakladıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Ş, Bilal A. ve Zabit İ. tutuklanırken, bir şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Akalan Güvenlik Kamerası Harekete Geç Kaçış Cinayet 

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