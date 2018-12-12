Fatih’te yabancı uyruklu karı koca evde ölü bulundu

-apartmandan görüntü

-olay yeri

-ambulansın gidişi

-mahalleli röportaj

-detaylar



( İSTANBUL )- Yabancı uyruklu iki kişi kaldıkları evde ölü bulundu İSTANBUL



- İstanbul’un Fatih ilçesinde yabancı uyruklu karı koca, kaldıkları evde ölü olarak bulundu. Olay Fatih’te Saraç İshak Mahallesi Molla Bey Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın ilk katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ülkelerinden ayrılıp İstanbul’da gelen Bangladeş ve Nepal uyruklu karı koca Fatih’te kaldıkları evde ölü olarak bulundu. Apartmanın üst katında oturan Osman Karavaş, akşam saatlerinde komşuları olan yabancı uyruklu kişileri ziyarete gitti. Kapıyı zorlayarak eve giren Karavaş, komşularına seslenmesine rağmen ses alamadı. Karı kocanın köpükler içinde yattığını gören Karavaş şok oldu. Soba gazından zehirlendiği üzerinde duruluyor Durum polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde 40 yaşlarındaki çiftin öldüğünü belirledi. Evde tüplü sobanın yanıyor olması nedeniyle çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruluyor. “Evde tüpte yanıyordu” Olayın görgü tanığı Osman Karavaş içeride tüpün yandığını belirterek, “İşten geldim ziyaretlerine gittim. Alt kattaki komşu da iki kişi ölmüş dedi.

Biri Bangladeş biri Nepal’i. Zehirlenmişler mi tüpten mi? Halen belli değil. Polis araştırma yapıyor şuanda. Polis geldi ambulans geldi sonra evde tüpte yanıyordu. Ön taraf ayakkabıcı arka tarafta da onlar kalıyordu” dedi.

Cesetleri Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan çiftin kesin ölüm nedeni, incelemelerin ardından belirlenecek. (VB- ÖY-

