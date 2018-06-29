Fatih'te uyuşturucu cinayeti - İSTANBUL

- Şüphelinin emniyetten çıkarılmasıFatih'te uyuşturucu cinayeti - Uyuşturucu madde sattığı öne sürülen Kadir O'yu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Fatih'te uyuşturucu madde sattığı öne sürülen Kadir O'yu (23) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 28 Nisan'da Balat Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde uyuşturucu madde sattığı öne sürülen Kadir O. ile aynı mahallede ikamet eden Seyithan A. (26) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Seyithan A. yanındaki tabancayla Kadir O'yu vurup olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların Kadir O'nun yanına gitmesi üzerine olay yerine dönen Seyithan A. Kadir O'ya tekrar ateş açıp kaçtı. Durumun sağlık ve polis ekibine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Kadir O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.Ekipler, 25 Haziran'da şüpheli Seyithan A'nın Esenyurt'ta saklandığı adrese baskın düzenledi. Operasyonda şüpheli Seyithan A. yakalanırken. olayda kullandığı silah ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.Bu arada Kadir O'nun uyuşturucu madde ticaretinden emniyette suç kaydı bulunduğu öğrenildi.