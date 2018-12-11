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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı - İSTANBUL

Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylar - Sağlık ekibinin kazada yaralanan Kayapınar'ı ambulansa almasıİSTANBUL (AA) - Fatih'te, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndan Aksaray istikametine giden Z.U'nun kullandığı 34 UD 9822 plakalı otomobil, Ulubatlı Durağı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Kayapınar'a (70) çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan Kayapınar'a ilk müdahaleyi, kazayı gören tıp fakültesi öğrencisi Furkan Tereci yaptı.Kayapınar, olay yerine çağrılan ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücü Z.U. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Bu arada, kazanın olduğu bölgenin yakınında bir alt geçit olduğu görüldü.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunlaştı.

Tıp Fakültesi İlk Müdahale Fakülte Tıp Fakültesi Öğrencisi 

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