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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Fatih'te sahte içki operasyonu - İSTANBUL

Fatih'te sahte içki operasyonu - İSTANBUL

- Operasyondan detaylarFatih'te sahte içki operasyonu - Bir imalathaneye yapılan baskında, çok sayıda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeye el konulduİSTANBUL (AA) - Fatih'te düzenlenen operasyonda, çok sayıda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Mayıs'ta Kocamustafapaşa Mahallesi'nde tespit edilen bir imalathaneye baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 360 litre alkol, 914 dolu içki şişesi, 2 bin 602 boş içki şişesi, 200 litrelik su tankı, karıştırıcı, 960 şişe kapağı, 52 sahte TAPDK bandrollü şişe kapağı, sıcak hava tabancası ve 5 boş bidon ele geçirildi.Polis tarafından gözaltına alınan F.K. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İş yeri sahibi M.K'nin (41) yakalanmasına yönelik çalışmanın da sürdüğü bildirildi.

Adli Kontrol Sahte İçki Mustafapaşa İçki Şişesi Sahte İçki Operasyonu 

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