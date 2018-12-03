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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fatih’te otobüs şoförüne silahlı saldırı

Fatih’te otobüs şoförüne silahlı saldırı

yaralı şahıs

İlk Müdahale Yol Verme Kavgası Silahlı Saldırı Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri 

-Ambulans görüntü
-Detay
-Polis ekipleri
-Röportajlar
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te yol verme kavgası kanlı bitti. Derviş Ali Mahallesin’de aracını park etmeye çalışan otobüs şoförüyle yol verme nedeniyle tartışan kişiler otobüs şoförünü ayağından vurarak olay yerinden kaçtı. Olay, Fatih Derviş Ali Mahallesi Draman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre otobüs şoförü Halil Uzel aracını yol kenarına park etmeye çalıştığı sırada yol da bekleyen 34 RD 9330 plakalı lüks araçta bulunan biri kadın 3 kişiden ikisi aşağıya inerek otobüs şoförüne küfür etmeye başladı.
Bu sırada araçta bulunan şahıslardan biri yanında bulunan silahı çıkarttı ancak ateş etmedi. O sırada araçta bulunan diğer şahıs silahı arkadaşının elinden alarak şoföre kurşun yağdırdı ve olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağından yaralanan Uzel’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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