Fatih'te otellere kaçak içki operasyonu

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Yurt dışından getirdikleri kaçak içkileri Fatih'te bulunan otellere satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 364 şişe dolu alkol şişesi ele geçirildi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yolcu olarak gelen şahısların yanlarında getirtikleri kaçak içkileri Fatih Kemalpaşa Mahallesinde bulunan otellere satıkları yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, 17 Aralık günü 4 otele operasyon düzenledi.

Baskında M.F.K, G.Y, R.E, T.D ve B.Ö isimli erkek şahıslar ile Uykrayna uyruklu I.B isimli erkek şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 364 şişe değişik markalara ait dolu alkol şişesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık tarafından serbest bırakıldı.

