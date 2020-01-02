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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Fatih’te metruk bina alev alev yandı

Fatih’te metruk bina alev alev yandı

Metruk binadan görüntü

Polis Nadan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Trol 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Kadının gözyaşlarıyla yangını izlemesi
-Röportaj
-Diğer detaylar

( İSTANBUL )- İtfaiye ekipleri yangının yan binaya sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf etti- Yan binada oturan kadın yangının gözyaşları içerisinde izledi İSTANBUL

- Fatih’te metruk bir binada çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları altında kontrol altına alınırken, tahta parçaları ile dolu olan bina kül oldu. Alevler yan tarafta bulunan binaya sirayet etmeden söndürüldü. Bir kadının ise yangını gözyaşları içerisinde izlediği görüldü.
Yangın, saat 14.00'da Fatih İlçesi Hırka-i Şerif Mahallesi Yeni Bahçe Sokak üzerinde bulunan tahta dolu tek katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tahta dolu binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde büyüyerek binanın tamamında etkili olmaya başladı.
Binadan alev ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevli şekilde yanan bina itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın yan tarafta bulunan iki binaya sirayet etmeden söndürüldü. Yan binada bulunan yaşlı bir kadın ise, itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile alınarak kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, yan binada oturduğu öğrenilen bir kadının ise yangını gözyaşları içerisinde izlediği görüldü.
Yangının çıkış sebebini araştırmak için polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı. (SB-ZA-
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