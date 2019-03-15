Fatih'te metruk bina alev alev böyle yandı

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( İSTANBUL )- Yangının metruk binada kalan yaşlı adam yüzünden çıktığı ileri sürüldü İSTANBUL



- Fatih'te metruk bir bina alevlere teslim oldu. Metruk binada kalan yaşlı bir adam yüzünden çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından diğer evlere sirayet etmeden söndürdü. Mahalle sakinleri ise yangının diğer binalara sıçrama ihtimali nedeniyle paniğe kapıldı. Yangın akşam saatlerinde Fatih Ayvansaray Mahallesi Kırkambar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri metruk binadan alevlerin yükseldiğini gördü. Durumu hemen itfaiye ekiplerine haber veren mahalle sakinleri, sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri tarafından, alevlere teslim olan metruk bina kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri yangının, metruk binada yaşamını sürdüren yaşlı bir adam yüzünden çıktığını iddia etti. Yangın sonrası metruk binada kalan kişi kayıplara karıştı. "Gariban adam yüzünden yangın çıktı adam kaçmış" Görgü tanığı Mert Tolga, "Yarım saat önce biz aşağı tarafta oturuyorduk. Burada gariban bir adam yaşıyor. Alevler yükseldi itfaiye ekipleri geldi. Kapılar kırıldı baktık içeride kimse yok. Binadan binaya sıçradı. Alevler çok yükseldi, insanlar çok korktu. Gariban adam yüzünden yangın çıktı adam kaçmış" dedi.

Yangın söndürme aşamasında, yangından dolayı metruk binanın duvarları çöktü. Yangında can kaybı yaşanmazken, bina ve yandaki binalarda hasar meydana geldi.

