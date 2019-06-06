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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fatih'te kontrolden çıkan araç taksiye çarparak yan yattı: 1 yaralı

Fatih'te kontrolden çıkan araç taksiye çarparak yan yattı: 1 yaralı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Taksi Şoförü Millet Caddesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Aracın şoförünün ambulansa bindirilmesi
-Kazaya karışan taksi şoförü röportajı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Fatih’te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç önündeki taksiye çarparak yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanırken aşırı süratli olduğu iddia edilen sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza, saat 22.30 sıralarında Fatih Topkapı Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Millet Caddesi’nden Aksaray istikametine giden 34 RY 4966 plakalı otomobil sürücüsü A.K. Pazartekke tramvay durağına yakın bir noktada direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen Ramazan Coşkun yönetimindeki 34 TJT 87 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yan yattı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada 1 kişi yaralandı Çarpmanın etkisiyle savrulan araç içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yan devrilen araç sebebiyle cadde üzerinde bir süre trafik yoğunlu oluştu. Olay yerine gelen çekici yardımıyla aracın kaldırılması sonu trafik normal seyrine döndü. “Sağ tarafa bakmamla arabamın savrulması bir oldu” Kazada aracına arkadan çarpılan taksi şoförü Ramazan Coşkun, “Sağ şeritten otele doğru girerken, sağ tarafa bakmamla arabamın savrulması bir oldu. Bana çarpan araç takla atarak, millet caddesinde bu noktadan ileriye doğru gitti. Şoförlere şunu söylüyorum hızdan vazgeçelim. Burası ışıkların olduğu bir yer araç buraya en az 100 kilometre hızla geliyor. Diğer araçta kaç kişi vardı bilmiyorum ama benim aracımda yolcularda vardı birisinin kafası çarptı bende kemer olmasına rağmen başımı çarptım. Bu cadde üzerinde nasıl bu kadar sürat yapıyorlar anlamıyorum” dedi.

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