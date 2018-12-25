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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Fatih'te Emniyet ve Hastahane arasında şüpheli paket alarmı

Fatih'te Emniyet ve Hastahane arasında şüpheli paket alarmı

bomba imha uzmanının olay yerine gelmesi

Şüpheli Paket Bomba İmha Uzmanı Güvenlik Güçleri Bomba İmha Uzmanları Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinin çalışmaları
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek binasının arasına bırakılan bir çanta güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın içinden çocuk bezleri çıktı. Olay, Fatih'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek binasının arasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde emniyet binasının arkasındaki alanda bir çanta gören vatandaşlar durumu 155’e bildirdi. Cadde kısa sürede araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bomba imha uzmanlarına da haber verildi.
Bölgeye gelen bomba imha uzmanı, giydiği kıyafetin ardından fünye ile şüpheli pakete yaklaştı. Fünyeyi, şüpheli pakete bağlayan bomba imha uzmanı daha sonra uzaklaşarak paketi patlattı. Bomba imha uzmanı yaptığı incelemenin ardından çantanın içinde çocuk bezleri bulunduğunu belirledi. Şüpheli paketin patlatılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.
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