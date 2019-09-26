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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fatih’te 4 tarihi bina depremde zarar gördü

Fatih’te 4 tarihi bina depremde zarar gördü

Binalar detay

( İSTANBUL )- Zarar gören binaların yıkılması için çalışmalar başladı İSTANBUL

Doğalgaz Tarihi Bina Deprem 


- Fatih Balat’ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan 4 binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından yıkıldı. Yıkılan binaların tamamının yıkılması için çalışmalar başlatıldı. İstanbul’da öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Fatih Balat Esnaf Loncası Sokak üzerinde bulunan 4 tarihi binanın bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binaların daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından riskli olduğu gerekçesi ile boşaltıldığı öğrenildi. Deprem sonrası olay yerine gelen İBB ekipleri binaların öncelikle olarak doğalgaz hatlarını kesti. Zabıta ekipleri tarafından çevresi güvenlik şeridi ile çevrilen binaların yıkılması için çalışmalar başlatıldı. (EG-
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