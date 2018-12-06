Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fatih’te 4 katlı binanın en üst katı alev alev yandı

Fatih’te 4 katlı binanın en üst katı alev alev yandı

Alev alev yanan binadan görüntü (cep telefonu)

Polis İtfaiye Aracı Nadan Cep Telefonu Trol 

-Sokakta park eden araçlar
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Binadan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-İtfaiye erinin cama vurarak vatandaşı kaldırması
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- Yangına giden itfaiye aracına park engeli- İtfaiye personeli araç sahibini bulabilmek için evlerin camlarına vurdu İSTANBUL

- Fatih’te 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan binanın en üst katı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, sokak üzerindeki hatalı parklar nedeniyle itfaiye personeli sokak üzerindeki araç sahiplerini bulabilmek için evlerin camlarına vurdu. Yangın, saat 05:00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi Tamburacı sokağı üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir binanın 4. Katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi evden çıkarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokak içerisinde düzensiz araç parkları nedeniyle sokağa giremedi. İtfaiye araçlarının sokağa girememesi üzerine tfaiye personeli sokak üzerinde bir aracın sahibini bulmak için evlerin camlarına vurarak araç sahibini aradı. Araçların kaldırılmasının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın en üst katında alev alev yanan yangını müdahale etti. Yangın esnasında sokak üzerinde yaşanan kısa süreli panik yaşanırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından sokak üzerinde yaşanan panik sona erdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı