Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Fatih’te 2 katlı ahşap binada yangın - İSTANBUL

Fatih’te 2 katlı ahşap binada yangın - İSTANBUL

- Yangından ve söndürme çalışmalarından detaylarFatih’te 2 katlı ahşap binada yangınİSTANBUL (AA) - Fatih'te 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Ayvansaray Mahallesi Mustafa Paşa Bostanı Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar binayı boşalttı.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Bu arada, binanın arka kısmında bulunan metruk binada ise çökme meydana geldi.Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Çatı Katı Polis Sağlık Ekibi Bild 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı